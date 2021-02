Para Tom Holland el hecho de haber conseguido interpretar el personaje de SpiderMan es quizá uno de los impulsos más grandes que ha tenido su carrera como actor. Sin embargo, parece que el joven intérprete no parece dispuesto a pasar determinadas peticiones por muy importante que sea el papel.

Para rodar la película de 'Uncharted', Holland tuvo que utilizar un tipo de cabello que, al parecer, no coincidía con la identidad que le querían dar a Peter Parker en la película. Por ese motivo, le sugirieron la opción de utilizar una peluca para la película de 'SpiderMan 3', algo que no convenció a Holland.

Para el actor, el cabello que lucía en 'Uncharted', a pesar de no concordar con Peter Parker, le parecía mucho mejor. "Mi pelo en Uncharted mola más. Tengo los lados bien afeitados y la parte posterior lisa, y eso no es muy Peter Parker. Es un poco pardillo. Así que me pusieron esta peluca que rellenaba los lados", confesaba en una entrevista con Esquire.

Sin embargo, el resultado de incluir tal cambio en su apariencia no le contentó en absoluto. "Por primera vez en mi vida, decidí ponerme firme como actor principal y dije: 'No voy a usar esa peluca. Voy a tener el cabello más corto y vas a tener que lidiar con eso'", confesaba.

Además, el actor también hablaba acerca de otro de los problemas que le ha impuesto Marvel. Al parecer, este solo recibe parte de los guiones para evitar que puedan extenderse los temidos spoilers. Tanto es así, que Holland reconocía no conocer muy bien la trama de 'SpiderMan 3'. "Honestamente, no tengo idea de qué trata esta película y tengo ocho semanas para rodarla".

"Lo hacen todo el tiempo. En (Vengadores: Endgame), la escena del funeral de Robert Downey Jr, durante mucho tiempo tuve la impresión de que era una boda. Estoy 100% seguro de que todavía me están engañando".

Seguro que te interesa:

"Hoy ha sido uno de los momentos más importantes de mi carrera": La foto de Tom Holland en el rodaje de 'SpiderMan 3' "para que te prepares"