"Me estaban electrocutando": Tom Holland revela el "peor" entrenamiento al que se ha sometido para 'SpiderMan: Sin camino a casa'

Prepararse para ser el Hombre Araña no es una tarea fácil y a la vista está que tanto Tom Holland, como Andrew Garfield o Tobey Maguire tuvieron que someterse a un duro entrenamiento para ganar en su físico. Por supuesto Tom ha seguido una rutina y un entrenamiento diario para lograr el mejor aspecto para el trepa muros.

Y ya explicó Tom Holland lo duro que fue su entrenamiento para otras entregas de 'SpiderMan', pero parece que esta vez se han superado para prepararle y en su aparición en The Graham Norton Show ha explicado cómo fue: "Básicamente hacía clases de yoga mientras me estaban electrocutando".

Y termina contando: "Es una especie de estimulación muscular. Simplemente haces ejercicio mientras lo usas. Realmente no puedes moverte ya que hace que sacude cada parte de tu cuerpo. Es muy divertido y funciona, aún así es la peor cosa que he tenido que hacer".

'SpiderMan: Sin camino a casa': Todo lo que sabemos hasta ahora

La espera fue larga e incluso parecía que no iba a tener fin llegando a pensar que no veríamos ni un tráiler oficial hasta que llegase la película a los cines. Pero por suerte esto no se ha cumplido y 'SpiderMan: Sin camino a casa' presentó su primer avance oficial hace apenas unas semanas.

El tráiler pudo resolver algunas de las incógnitas que fueron surgiendo a lo largo de los meses con las filtraciones, como algunos de los trajes que llevará Tom Holland. Eso sí, también se han abierto las especulaciones con respecto a los villanos de la nueva entrega.

Si bien es cierto que ya se ha podido ver por fin a Alfred Molina como el Doctor Octopus de nuevo, otros villanos salieron de forma sugerente en este avance. Otros villanos también aparecieron, aunque no de forma tan directa como Doc Oc y por el momento pudimos ver los rayos de Electro , la risa del Duende Verde tras lanzar una de sus bombas o el Hombre Arena defendiéndose de Electro.

'SpiderMan: Sin camino a casa' se estrenará el 17 de diciembre en los cines y, por ahora, no se ha dicho nada sobre la posible aparición de Tobey Maguire o Andrew Garfield.

