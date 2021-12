Tom Holland revela el consejo que le dio Elizabeth Olsen y cambió su vida

Tom Holland acaba de estrenar 'SpiderMan: Sin Camino a Casa' y en la promoción de la película el actor ha revelado el consejo que le dio Elizabeth Olsen y le cambió la vida.

Tom Holland y Zendaya estrenaban hace unos días 'SpiderMan: Sin Camino a Casa', la tercera película en solitario del superhéroe arácnido que está cautivando a todos los fans de Marvel.

A lo largo de estas semanas el actor ha estado promocionando la cinta y muchas son las entrevistas que ha concedido. En una de ellas a la revista 'GQ' donde Tom ha hablado del consejo que le dio Elizabeth Olsen y le ayudó a poner límites en el trabajo, a saber cuando hay que parar.

"Me dio un consejo increíble: 'No' es una oración completa... 'No' es suficiente", afirma el británico. Un consejo que la actriz de Bruja Escarlata recibió de sus hermanas, las gemelas Olsen.

Mary-Kate, Elizabeth y Ashley Olsen | Gtres

Holland continúa diciendo que la primera vez que utilizó este consejo fue durante la promoción de 'Spider-Man: Homecoming' en 2017 después de vomitar tras sentirse que estaba enfermo:

"Estaba bajo mucha presión para terminar el trabajo del día. Esa fue la primera vez que realmente dije: 'No, ya terminé. Te lo he dado todo", recuerda.

Además, Tom Holland también explica el consejo que le dieron cuando era pequeño y sentía miedo ante un nuevo trabajo: "Cuando era niño, mucha de mi confianza era realmente falsa", comenta. "Pero, en realidad, por dentro estaba, 'Oh, Dios mío, estoy jodidamente aterrorizado'"

"Me dieron este consejo cuando era niño que fue realmente útil, que es: si piensas en la sensación física real de estar nervioso, es la misma sensación física que estar emocionado", unas palabras que le han acompañado en todo este tiempo en su carrera.

