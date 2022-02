Tom Holland reconoce que Zendaya pensó que 'Uncharted' era "ridícula"

Tom Holland sigue desvelando detalles en torno a 'Uncharted', eso sí, de momento sin spoilers. Si bien hace unas semanas aseguró que una escena en particular de esta película había sido la más difícil de su carrera, ahora ha explicado el escepticismo de Zendaya cuando le contó cómo la había filmado.

Para ello, hay que situarse en el rodaje de 'SpiderMan: Sin camino a casa', que tuvo lugar justo después del de 'Uncharted', aunque la primera cinta que se estrenó fue la de Marvel Studios. Tom Holland llegaba al set de la película de John Watts con ganas de compartir su experiencia como el cazatesoros Nathan Drake y así lo ha revelado en Virgin Radio:

"Tuve un momento divertido en el set de 'SpiderMan: Sin camino a casa', porque la filmamos justo después de 'Uncharted'. Y estaba sentado con Zendaya, tratando de explicarle de qué iba 'Uncharted'. Y yo estaba como: 'Hay un truco que hice en el que me caí de un avión... bueno, me atropella un vehículo que se está cayendo de un avión'. Y ella dijo: 'Espera, ¿qué? ¿Cómo diablos sucede eso? ¡Esta película parece ridícula!'", comentó sobre la reacción de Zendaya. "Yo estaba como: 'Tienes que esperar y ver la película. Tiene sentido cuando la ves, ¡pero que te lo explique no tiene ningún sentido!'".

Sobre este momento, el cual puedes ver en el vídeo de arriba, Tom Holland ya explicó que, en la adaptación del videojuego de Naughty Dog, rodó las escenas de acción "más espectaculares" que jamás ha hecho.

"Fue aterrador, pero ese miedo hace que la escena parezca más auténtica. Es la escena de acción más dura y difícil que he hecho nunca", señaló en un vídeo para Sony Pictures.

Esta escena le llevó a Tom Holland más de cinco semanas de rodaje, tal y como le contó recientemente a Pablo Motos en El Hormiguero, y afirma que el coche le atropelló 17 veces. En ella, su personaje sortea cajas y enemigos mientras un avión de carga tiene sus compuertas abiertas, lo que le hizo estar a unos 30 metros de altura en el set.

"Puedo decir con confianza que no es un Mercedes real. Es un Volkswagen con techo de fibra de carbono. Y me jugaron una mala pasada", ha dicho en Virgin Radio sobre el vacile que le hicieron sus productores. "Entré al set y lo vi, y como fanático de los coches que soy, me asusté y dije: 'Dios mío, ¿Cómo conseguisteis uno?' Y dijeron: '¡De hecho, será tuyo para llevártelo a casa después del rodaje!' ¡Y yo estaba flipando! ¡Enloqueciendo! Esto es increíble. Le dije: '¿Puedo tener las llaves?' Y dijeron: 'Sí, genial. Ve y súbete", desvela Tom Holland, que para su decepción se trataba de un decorado. "La puerta no se abrió. Descubrí que era solo un accesorio, me decepcionó mucho".

