El actor Tom Holland se ha construido una trayectoria artística espectacular trabajando sin parar. Y aunque parece estar en lo más alto de su popularidad, Holland ha reconocido en una conversación en USA Today que quería unas vacaciones.

"Voy a tomarme un descanso. Me iré a casa y disfrutaré un poco de tiempo, ya sabes, es la primera vez desde que firmé con SpiderMan que no tengo un contrato con alguien. Podría ir a esquiar, porque eso es algo que realmente no me han permitido hacer, porque obviamente es un deporte peligroso y tengo que asegurarme de estar en forma, saludable y listo para trabajar", revela Tom hablando de sus planes cuando termine con 'SpiderMan 3'.

Sin embargo, algo que Holland considera un logro y que ha querido compartir con sus fans antes de tomarse este respiro, es su forma física. Ha tenido que trabajar muy duro para encarnar a uno de los icónicos superheroes de MCU, y ahora no nos cabe duda de que fisicamente el actor esta mas que a la altura para ser Spiderman.

Si quieres deleitarte con su espectacular y definido cuerpo, te lo mostramos en el vídeo de arriba de la noticia.

