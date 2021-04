A pesar de la falta de estrenos cinematográficos en los últimos tiempos debido a la pandemia, no se podría decir que a Tom Holland le ha faltado trabajo. El joven actor no ha parado de trabajar en títulos como 'Chaos Walking', 'Cherry' y 'The Devil All The Time', géneros que le alejaban del conocido personaje SpiderMan.

Poco se tardó en conocer que Holland no iba colgar en el armario su traje del Hombre Araña. El equipo acaba de terminar el rodaje de su tercera película que llevará por título 'SpiderMan: No Way Home', cuyos detalles siguen siendo un misterio pero los rumores corren sin fin.

Dirigida por Jon Watts, esta tercera parte llevará a conocer las consecuencias y los efectos del desolador final de su anterior película, 'SpiderMan: Lejos de Casa', y además contará con la presencia de Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), presumiblemente para ayudar a Peter Parker con la situación.

Bien es sabida la buena relación que hay entre Tom Holland y Jon Watts. Tanto es así que el actor ha compartido con British GQ las bromas que tienen en el set. "Tengo esta historia con Jon Watts, el director de SpiderMan, lo quiero un montón, lo amo. Haría cualquier cosa por él. Pero lo único que hace que me vuelve loco es que siempre dice: 'Una [toma] más'. Pero nunca es una más. Hará como 10 más", asegura.

El joven confiesa que han tenido que poner un tarro para castigar a Jon cuando esto ocurre. "Cada vez que dice una más y hace más de una, tiene que poner cinco dólares en el tarro. Y déjame decirte que voy a ser rico", dice riendo.

