Hace unas semanas que los rumores se dispararon cuando Tom Holland fue visto con una misteriosa joven rubia en una actitud muy cariñosa. Esto fue un shock para una parte del fandom que pensaba que el actor estaba relacionado sentimentalmente con su compañera Zendaya.

La noticia de la chica ha dado la vuelta al mundo, pero el actor de SpiderMan no se había pronunciado al respecto, hasta ahora, que ha decidido ser muy sincero en su reportaje como portada de la revista GQ.

"Simplemente, soy una persona muy reservada. Si haces una búsqueda en google, no soy una persona de medios. No me gusta vivir en el foco de atención. Soy bastante bueno en estar en el foco solo cuando necesito estarlo. Así que... um... Fue un poco shock. Es la primera vez que estaba en ese tipo de medios. Es la primera vez que algo así me ha pasado a mí. Así que es un poco impactante. Pero, bueno, es algo que ves y dices, 'pues bueno, ya no me pondré de nuevo en esa situación", reconoce el actor.

"Para mí, es un reflejo de una vida que yo no vivo. Y me gusta mi vida privada, me gustan mis amigos, me gusta salir. Y bueno, sí. Me quedé en plan, 'wow, ¿qué está pasando aquí?' y fue todo un poco estresante. Fue como una llamada de atención, en plan: 'Así es tu vida ahora. Así que ten cuidado'.

· · ·

