Tom Holland flipa con el récord que ha pulverizado 'SpiderMan: Sin camino a casa' en solo unas horas

Los fans de SpiderMan no podrían estar más contentos esta semana, puesto que por fin han podido disfrutar del primer tráiler de 'SpiderMan: Sin camino a casa'. Atrás quedaron los días en los que se vivían de rumores y ya se ha podido ver al Doctor Octopus, escuchar la risa del Duende Verde o ver los primeros rayos de electro.

Este tráiler ha tenido una acogida fantástica y para demostrarlo están las visitas con las que ha disfrutado el avance. Y es que SpiderMan ha conseguido reducir a cenizas el récord que tenía el tráiler de 'Vengadores: Endgame' que en sus primeras 24 horas alcanzó las 289 millones de visitas. 'SpiderMan: Sin camino a casa' ha llegado hasta las 355 millones de visualizaciones.

Después de ver lo que ha conseguido el tráiler, Tom Holland está que no da crédito a lo sucedido y no ha podido contener su emoción. A través de una historia en Instagram, el actor ha subido una noticia en la que se cuenta el récord que han superado. Junto a la foto, Tom escribe: "Esto es increíble. Y honestamente no me lo puedo creer. Esta película es loquísima y no puedo esperar a compartirla con vosotros".

Tom Holland reacciona al récord que supera el tráiler de 'SpiderMan: Sin camino a casa' | Instagram @tomholland2013

Los villanos confirmados de 'SpiderMan: Sin camino a casa'

Ahora que ya hay un primer tráiler de 'SpiderMan: Sin camino a casa' ya pueden dejarse a un lado las especulaciones y hablar de hechos. Por fin se ha podido ver al Doctor Octopus de vuelta al universo SpiderMan y no podía regresar sin Alfred Molina. Además, también se han visto unos rayos que confirmaban la aparición de Electro en la cinta.

Pero, además de lo que se ha visto claramente, también hay otros villanos que han hecho su aparición, aunque de forma más discreta. El Duende Verde regresará y ya hemos podido ver una de sus míticas bombas y nos ha puesto los pelos de punta con su escalofriante risa. Otro de los enemigos de SpiderMan que se ha intuido en el tráiler es el Hombre Arena, que se defiende de los rayos que lanza Electro.

