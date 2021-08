Tom Holland no entiende los lanza telarañas del SpiderMan de Andrew Garfield

Los fans de SpiderMan llevan dos días montados en una montaña rusa de emociones, primero se filtró un supuesto tráiler de 'SpiderMan: Sin camino a casa', unas horas más tarde Tom Holland subió una foto algo misteriosa en su Instagram que no hacía más que aumentar el hype en las venas de los fans y, finalmente, se estrenó el primer tráiler oficial de la tercera entrega de Spiderman.

Esta vez Tom Holland ha hablado, pero no, ya no son más detalles sobre lo que se vendrá en 'SpiderMan: Sin camino a casa' y tampoco se le ha escapado un spoiler. Holland ha querido comaprar los lanza telarañas de su película con los de la versión de Andrew Garfield y el actor tiene una preferencia clara: "Los lanza telarañas de la vieja escuela son muy guays", informan desde The Direct.

Y continúa explicando: "Son muy grandes y gruesos, muy mecánicos y si pulsas el botón todo se mueve...Lo que me encanta de los lanza telarañas originales es que son todo lo realistas que pueden ser".

Termina diciendo: "Sé que es imposible hacer una cosa que lance redes desde tu propia mano, pero una cosa con la película de Andrew Garfield es que eran muy pequeños y compactos, que para mí no tenían mucho sentido. Pero esto es algo grande y que cualquier niño querría tener en su habitación".

Así es el primer tráiler de 'SpiderMan: Sin camino a casa'

Una espera que ha parecido eterna pero que los fans de SpiderMan saben que ha valido la pena porque ya está aquí el primer tráiler de 'SpiderMan: Sin camino a casa'. Y parece que desde Marvel van a ir con todo y ya hemos visto al Doctor Octopus, el Duende Verde, el Hombre Arena o a Electro. Por supuesto el Doctor Strange no se ha quedado sin su parte de protagonismo y parece que será esencial en esta historia.

Por supuesto Tom Holland ya ha enseñado algunos de los trajes que llevará en esta tercera película en la que será Peter Parker y no podrían ser más alucinantes. Eso sí, de momento no hay ni rastro de Tobey Maguire o de Andrew Garfield, por lo que tendremos que seguir esperando para saber más.

Seguro que te interesa:

Tom Holland agradece a los fans la acogida del tráiler de 'SpiderMan: Sin camino a casa'