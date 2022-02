Tom Holland descubrió que uno de los SpiderMan llevaba un culo falso en el traje, ¿Andrew Garfield o Tobey Maguire?

'SpiderMan: Sin camino a casa' se ha convertido en toda un revolución tras su estreno. La tercera película en solitario de Tom Holland como el superhéroe de Marvel tenía preparada una sorpresa que conmocionó a todos los fans, la aparición de Andrew Garfield y Tobey Maguire, los antiguos actores que interpretaron a SpiderMan.

Ahora, Tom Holland ha asistido al programa 'Late Night with Seth Meyers' donde ha hablado sobre lo mucho que le ha costado mantener ese dato en secreto, ya que en alguna ocasión ha revelado algún spoiler de sus películas.

"Soy una persona muy honesta por naturaleza, lo que me ha metido en problemas en el pasado", empieza diciendo. "Cuando me voy a casa casi no puedo dormir porque me siento muy mal por mentir todo el tiempo", explica sobre las respuestas que da a los periodistas.

'SpiderMan: Sin camino a casa' | Sony

"Llamo a mi madre y le digo que me siento muy culpable por todas esas mentiras", se sincera el actor.

Tom Holland habla sobre la experiencia de trabajar con Andrew Garfield o Tobey Maguire

Después, Tom Holland hablo sobre lo que ha supuesto para él trabajar con Andrew Garfield o Tobey Maguire en 'SpiderMan: Sin camino a casa: "Honestamente ha sido la experiencia más increíble de mi carrera, compartir pantalla con ellos", dice con rotundidad

"Interpretar a SpiderMan puede ser maravilloso y la vida te puede cambiar por completo. Cuando tienes 19 años y alguien te da la oportunidad y que cambie tu vida es un poco duro imaginarte las cosas negativas por lo que es como tener dos hermanos mayores que han pasado por eso antes que yo y ser capaces de compartir esa experiencia con ellos ha sido asombroso", dice sobre lo que ha compartido con los actores.

"Recuerdo cuando estábamos grabando esta escena, que era muy emotiva, y yo estaba luchando por encontrar la emoción porque cuando haces esta películas tan grandes puedes estar dos días grabando una escena, podría estar días llorando hasta el final. Pero cuando me encontré con Andrew y Tobey les di las gracias, gracias por sacar tiempo para formar parte de esta increíble oportunidad", declara.

Para después decir: "Entonces nos abrazamos y empezamos a llorar".

Andrew Garfield o Tobey Maguire, uno de los dos, llevaba un culo falso

Por último, Tom Holland quiso poner una nota de humor a la entrevista y confesó que Andrew Garfield o Tobey Maguire, uno de los dos, llevaba un culo falso en su traje de SpiderMan.

"Te daré un spoiler, y no te diré quién, pero uno de nosotros tiene un trasero falso en su traje", comenta Holland. "Pueden averiguarlo por ustedes mismos".

"Recuerdo estar en el set como, '¡Guau! Oh, espera un minuto, no, eso no es real'", concluye.

