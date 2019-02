Tom Holland confiesa que nunca se sabe sus guiones

Si todavía no tienes fichada 'The Devil all the Time', estás tardando porque la película está llena de estrellas conocidas, entre ellas Tom Holland.

El joven actor ha empezado a "prepararse" para el papel, aunque en realidad es todo una mentira, como ha confesado bromeando en su Instagram donde aparece estudiando un guión muy aplicado.

"No voy a fingir que esto no es un montaje. Jon Watts tú sabes que no me aprendo mis diálogos jajaj #thedevilallthetime".

Durísimas declaraciones directamente dedicadas a Jon Watts, director de las dos entregas de SpiderMan protagonizadas por Holland. No sabemos cómo de verdad será su montaje "estudiando", aunque lo cierto es que en algún punto el guión se lo debe de leer, que por algo es el rey de los spoilers...

Sebastian Stan, Robert Pattinson, Bill Skarsgård, Mia Wasikowska y Eliza Scanlen completan el impresionante reparto de 'The Devil all the Time'.

· · ·

Seguro que te interesa

La foto que demuestra que Armie Hammer está preparado para ser el nuevo Batman