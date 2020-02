Tom Hardy saca su lado más tierno y te lee un cuento antes de irte a dormir

Tom Hardy es famoso por interpretar al chico malo británico en muchas de las películas que protagoniza. Pero el actor tiene un lado de lo más tierno. Y así lo han comprobado los espectadores de la BBC, en el programa "CBeebies Bedtime Stories".

El actor, que apareció en dicho programa el pasado 31 de diciembre, se sentó rodeado de peluches para leerle a los más pequeños un cuento antes de irse a dormir. Aunque hay que decir que en esta ocasión, fueron más las madres las que deseaban ver el programa antes que sus hijos.

El actor, como se puede ver en el vídeo, leyó 'You Must Bring a Hat' de Simon Philip acompañado de su fiel perro Woody, al que adoptó durante un rodaje en Atlanta. Horas antes del programa, muchos usuarios de Twitter comentaban expectantes acerca del programa y en algunos tuits se podía leer: "No tengo hijos pero lo voy a ver igualmente" o "¿Podría leer 'Cincuenta sombras de Grey'?".

Sin lugar a dudas, esta sí que fue una buena despedida del 2016 y un gran regalo para empezar bien el 2017. Además de haber descubierto una nueva faceta de Tom Hardy que desconocíamos por completo.