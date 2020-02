Tom Hardy quiere ser el nuevo James Bond bajo las órdenes de este famoso director

Casi dos años después del estreno de 'Spectre', aún no sabemos a ciencia cierta si Daniel Craig quiere volver a interpretar a James Bond o prefiere dejar el puesto del agente 007 a otro. Los rumores han apuntado a candidatos para sustituirle de lo más dispares, desde Idris Elba hasta Tom Hiddleston, aunque parece que la rumorología apunta a otro actor durante el 2017 que, ojo, no ha desmentido los rumores.

Hablamos del actor británico Tom Hardy, quien en una entrevista concedida a The Daily Beast no ha descartado su interés en ser el nuevo agente con licencia para matar. Aún así el actor londinense no lo ha querido confirmar al cien por cien, pues "hay un dicho entre la fraternidad de la interpretación de que si hablas acerca de ello estás automáticamente fuera de la carrera. ¡Así que no puedo decir nada al respecto!".

No obstante, parece que el bueno de Tom está emocionado con la idea de ser el nuevo James Bond, y más si se le menciona que uno de sus directores favoritos también está interesado en el proyecto "¿Christopher Nolan? ¡Guau, con Chris sería impresionante! Sería genial". Así es, Tom Hardy quiere que el director Christopher Nolan le de las órdenes en una supuesta nueva película de 007. No es para menos, teniendo en cuenta que Hardy es uno de los actores predilectos de Nolan al participar en varias de sus producciones como 'Origen' o 'El caballero oscuro: la leyenda renace'.

¿Veremos de nuevo la dupla Nolan-Hardy en acción, pero esta vez en una nueva película de James Bond? Mientras resolvemos la cuestión podremos volver a disfrutar de esta colaboración en 'Dunkirk', estreno el 21 de julio de este año.