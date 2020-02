Tom Hardy quiere protagonizar las secuelas de 'Mad Max': "Estoy esperando a que me llamen"

'Mad Max: Furia en la carretera' fue sin duda alguna una de las películas más exitosas del año 2015, arrasando en las categorías técnicas de los Oscar de ese año y estando también nominada a Mejor película y Mejor director.

George Miller recuperó su saga postapocalíptica sustituyendo a Mel Gibson por Tom Hardy en el papel de Max Rockatansky, e incorporando también a la célebre Charlize Theron en el rodaje. El éxito de la cuarta entrega de 'Mad Max' hizo que Miller prometiese hace un año rodar secuelas de la película, pero las supuestas continuaciones nunca han sido confirmadas oficialmente durante este año.

Pues bien, Tom Hardy ha confirmado en una entrevista en The Wrap que hay al menos dos secuelas "flotando por ahí" aunque no sabe cuando se empezarían a rodar, y en caso de que se realizaran le gustaría volver a protagonizarlas. "Estoy esperando a que me llamen, [trabajar en 'Mad Max'] fue muy bueno", destaca el actor.

Todos estamos esperando impacientes volver a ver a Tom Hardy quemando neumático. Mientras amenizamos la espera, podemos disfrutar de su incorporación al mundo de las series en 'Taboo'.