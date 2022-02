Tom Hardy escupió a Armie Hammer durante la audición de 'Mad Max: Furia en la carretera'

La producción del reinicio del universo de Mad Max se prolongó durante años, mientras que George Miller moldeaba a su gusto los aspectos del mismo. Así, por el casting pasaron nombres ilustres como Rihanna, Jessica Chastain o Gal Gadot para un papel que se acabó llevando Charlize Theron. Esto ha sido desvelado, a través de Vulture, en un extracto del libro 'Blood, Sweat & Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road', de Kyle Buchanan, en el que revelan las curiosidades detrás de la película de 2013.

Y en cuanto al papel de Max se refiere, actores de la talla de Michael Fassbender, Jeremy Renner o Joel Kinnaman fueron considerados: "Siempre hubo un grupo de personas que pensaron que Max debería ser australiano, para tomar las riendas de Mel Gibson. Eric Bana fue un actor australiano que fue considerado. En el público en general, hubo una gran presión por Sam Worthington". Incluso, la asistente de George Miller, Belinda Johns, afirma que "durante mucho tiempo, Heath Ledger estuvo considerado".

Tom Hardy en 'Mad Max: Furia en la carretera' | Warner Bros. Pictures

Sin embargo, como todo el mundo sabe, el papel fue a parar a manos de Tom Hardy y, según revela este libro, el actor británico escupió a su compañero Armie Hammer en las pruebas finales del casting: "Cerca del final del proceso, Hardy emergió como favorito junto a Jeremy Renner y Armie Hammer. Hardy y Hammer incluso leyeron juntos como parte de su audición, y cuando Hardy rechinó sus dientes y escupió a su compañero de escena, Hammer le dijo a Miller que Hardy necesitaba ser Max más que él".

Armie Hammer | Getty

"Jeremy y Armie fueron igualmente maravillosos, pero había algo en la habitación que se sentía que Tom era Max, sin duda. Tenía ese tipo de sequedad emocional reprimida que encontrarías en un postapocalipsis y, debajo de todo eso, desdén por el mundo. Había una intensidad que quemaba a través de la cámara", dice el cámara de la audición, Todd Matthew Grossman, durante el libro.

En el mismo, cuenta el artista del guion gráfico del film, Mark Sexton, que el director George Miller incluso conversó con Eminem para ser su nuevo Mad Max.

Seguro que te interesa:

La imagen de Tom Hardy como James Bond que demuestra que es el candidato perfecto para el nuevo agente 007