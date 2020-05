'Mad Max: Furia en la carretera' se convirtió en un clásico instantáneo en su estreno, pero detrás de las cámaras las cosas no fueron nada fáciles.

En un reportaje con The New York Times, sus protagonistas Tom Hardy y Charlize Theron se han sincerado años después sobre las dificultades de rodar la cinta, que tuvo muchos retrasos en la producción y llegó a pararse tres veces.

Sobre los rumores de las fuertes peleas que ambos actores tenían en el set, ahora lo ven de otra forma.

"Viéndolo con perspectiva, no tenía suficiente empatía para entender verdaderamente lo que él debía estar sintiendo de tener que estar a la altura de Mel Gibson. ¡Eso es aterrador!", reconoce Theron.

"Creo que debido a mi propio miedo, estábamos poniéndonos muros para protegernos a nosotros mismos en lugar de decirnos, 'Esto te da miedo y me da miedo a mí también, seamos agradables con el otro'. De una manera extraña, estábamos funcionando como nuestros personajes: Todo se trataba de sobrevivir", añade la actriz.

"Lo que manejaba esa producción por entero era el miedo. Yo estaba increíblemente asustada porque nunca había hecho nada así. Creo que lo más difícil entre George y yo es que tenía la película en su cabeza y yo estaba desesperada por entenderlo", asegura Charlize sobre el director, George Miller, y es que tuvieron un rodaje muy inusual al basarse en storyboards y no en un guión.

Tom Hardy ha apoyado las palabras de la actriz sobre la presión en el set.

"Creo que ahora que lo veo, esto me quedaba grande en muchos aspectos. La presión que teníamos los dos era abrumadora a veces. Lo que ella necesitaba de mí era un compañero mejor, quizás con más experiencia. Eso es algo que no se puede fingir. Me gustaría pensar que ahora que soy más viejo y más feo, podría estar a la altura de la ocasión".

