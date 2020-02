Tom Hanks provocó el despido de un niño de 9 años en 'Algo para recordar' porque "le estaba volviendo loco"

Corrimos a su lado en 'Forrest Gump', nos emocionó en 'Philadelphia' (al igual que a la Academia) y quisimos crecer con él en 'Big'. Nunca ha parecido ser uno de esos actores que conocen su fama y la usan como arma contra el resto del mundo. Pero no, resistirse al egocentrismo en pleno auge de la carrera actoral es una tarea que muy pocos han logrado y Tom Hanks no es uno de ellos.

En un extracto del libro 'I'll Have What She's Having', el actor habla sobre su experiencia durante el rodaje de 'Algo para recordar' junto a Meg Ryan. Reconoce que era "un actor muy gruñón por aquel entonces". Y es que no es para menos, ya que su actitud acabó propiciando el despido de Nathan Watt, el niño de 9 años que en un principio había sido escogido para interpretar a su hijo en la película.

"Había hecho ya bastantes películas como para pensar que era una gran estrella y que mi voz necesitaba ser escuchada". Él mismo reconoce que la juventud le jugó una mala pasada, y como confirma el productor de la película, Gary Foster, la relación con su hijo era de lo más conflictiva: "Le estaba volviendo loco, mientras el niño repetía sus diálogos detrás de las cámaras Tom intentaba grabar una escena y él no aportaba nada a la película". Tanto le sacó de sus casillas, que Watt fue sustituido por Ross Malinger.

De todo se aprende y parece ser que Hanks ha escarmentado de sus errores. Se ha convertido en uno de los actores más queridos de Hollywood y nadie parece cuestionar su buen humor. Lástima que fuera un niño tan pequeño el que pagara su inexperiencia, niño al que no hemos visto más que en una ocasión en la gran pantalla y que se retiró del cine pocos años después del incidente.