Tom Hanks es uno de los actores más aclamados de Hollywood y tiene una de las carreras más memorables de las últimas décadas.

Sin embargo, hay algo que al famoso intérprete se le escapa, y es poder dar un giro de 180 grados y dar vida a uno de los malos. ¿Por qué nunca hace de villano? Porque no es capaz, así lo ha confesado él mismo a The New York Times.

"Reconocí hace tiempo que no inspiro miedo a nadie. Ahora bien, eso es diferente de ser amable, ¿sabes? Creo que tengo un halo de misterio. Pero no de malevolencia. Por eso nunca consigo los papeles, porque los malos requieren cierto grado de maldad que creo que no puedo fingir".

Su último trabajo ha sido en la película 'A Beautiful Day in the Neighborhood', que ya se ha estrenado en Estados Unidos, sobre el presentador Mister Rogers.

· · ·

Seguro que te interesa

¿Cómo? El hijo de Tom Hanks 'confunde' a su padre con otro famoso actor en esta imagen