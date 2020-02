Tom Hanks interrumpe un coloquio sobre su película para contar lo mucho que le ha gustado 'La La Land'

Los productores de 'La La Land', la nueva película musical de Damien Chazelle, debe estar celebrando con champán los resultados de la cinta de los últimos días. No sólo han conseguido excelentes críticas en el festival de Venecia y en el festival estadounidense de Telluride (algunos la posicionan ya como la favorita al Oscar) sino que este fin de semana han conseguido una publicidad que ni el dinero puede comprar.

'Sully', último proyecto de Clint Eastwood, fue presentado en el festival de Telluride recibiendo críticas solventes en las que destacan la actuación de su protagonista,Tom Hanks. Fue este último el que en medio del panel de la película, en el que se encontraba todo el equipo de esta explicando la realización de la cinta, cuando Hanks interrumpió el coloquio para contar lo mucho que le había gustado 'La La Land'.

"¿Quién vio ayer 'La La Land?" Preguntó el actor a lo que la audiencia contestó con efusivos aplausos.

"Cuando ves algo que es completamente nuevo, que no podías imaginar, todo lo que puedes pensar es : 'Gracias a dios que esto ha llegado'. La película será una prueba para las audiencias, porque no tiene nada de lo que suelen pedir los estudios. 'La La Land' no es una secuela, nadie sabe quienes son los personajes, no conocen las canciones... pero si la audiencia no abraza algo así de maravilloso, entonces estamos condenados para siempre".

No sabemos si Tom Hanks está orgulloso de 'Sully' o no, pero nos ha dejado claro que 'La La Land' se ha ganado un hueco en su corazón. La película se estrena el 2 de diciembre en EEUU y todavía no tiene fijada fecha de estreno en España.