La primera temporada de la serie 'Fargo' demuestra que Colin Hanks ya se está abriendo paso en el mundo del espectáculo, y es que el hijo de Tom Hanks ('Forrest Gump'), está siguiendo los pasos de su padre. Ahora es noticia con motivo del 63 cumpleaños número del icónico actor, por un tweet de felicitación que su hijo decidió escribirle.

El mensaje no ha tardado en hacerse viral y ganar miles de likes. ¿La razón? Colin Hanks no puso en la fotografía a su padre si no a otro intérprete famoso.

El "error" ya se repitió durante el Día del Padre y se ha convertido en una costumbre, siendo esta la tercera vez que el hijo del actor se confunde. Los fans de Tom han sacado sus propias conclusiones para explicarlo.

Las fotografías, todas del mismo actor que le dio voz a Batman, son de Michael Keaton. En el mensaje añade que "Tom Hanks es un buen hombre con un gran sentido del humor", una característica que evidentemente ha pasado de generación en generación y que no ha desaprovechado para trolearle.

Las graciosas reacciones no han tardado en salir, hasta convertirse en memes con los que la gente continúa la broma.

"Siempre he pensado que tu padre era el mejor Batman"

"Batman es...¿mi padre?"

