Niegan a Tom Hanks una cerveza por no poder demostrar que es mayor de edad

Tom Hanks se encuentra de promoción junto a todo el equipo de 'Toy Story 4', que se estrenará el próximo 21 de junio y está concediendo entrevistas donde está hablando de su trabajo en la cinta y la emoción por el final de la saga además de otras anécdotas. Hanks está casado con la cantante Rita wilson desde 1988 y en ocasiones le acompaña a conciertos y festivales. El actor ha confesado en el programa americano The Ellen DeGeneres Show, que en uno de los últimos festivales que estuvo con ella, tuvo 'problemas' para que le sirvieran una cerveza.

El suceso ocurrió en el festival de música Stagecoach y en un momento dado, el actor acudió a uno de los puestos para pedir una cerveza: "Había cuatro mujeres atendiendo y dije: ¡Dame un trago!. Ellas se negaron: No podemos porque su identificación no ha sido verificada". El actor contaba que había que pasar por un puesto anterior donde te identificabas y te daban una pulsera para poder consumir pero que él no lo había hecho. El actor intentó varios métodos, primero hablando con ellas: "Tengo 62 años y sabes mi nombre, así que creo que debería poder tomar una cerveza" y luego directamente acudiendo al soborno: "Le ofrecí entradas, les dije que vinieran a la premiere de 'Toy Story 4' conmigo, que solo me dieran una cerveza...".

Finalmente el actor tuvo que renunciar a ella después de "discutir con ellas durante 20 minutos. Al final un tipo vino como una media hora más tarde y me dio una pulsera de mayor de edad y al final pude tomarme esa cerveza".

A continuación puedes ver el vídeo del actor contándolo con mucho sentido del humor:

