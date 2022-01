Tom Felton ya sabe el motivo por el que sufrió un colapso en un campo de golf

Tom Felton dio un pequeño susto a sus seguidores cuando en septiembre de 2021 se derrumbó mientras disputaba un torneo de golf de la Ryder Cup en Wisconsin. El actor que dio vida a Draco Malfoy en 'Harry Potter' fue atendido inmediatamente por los servicios médicos, dejando unas imágenes impactantes mientras le trasladaban en camilla.

Tom Felton sufre un incidente en un torneo de golf | Getty Images

Apenas unas horas más tarde su amigo Derek Pitts se encargó de tranquilizar a los medios asegurando que el intérprete se encontraba en buenas condiciones.

Más tarde, fue el propio Tom Felton quien hizo lo propio mediante un vídeo de Instagram. "Solo quería dar las gracias por el apoyo y todos los buenos deseos. Sí, fue un episodio bastante terrorífico, de verdad. Estoy recuperándome. La gente me ha estado mirando, cuidándome muy bien, así que muchas gracias por los mensajes de "mejora pronto", porque estoy mejorando, oficialmente", dijo en la publicación.

Tom Felton revela por qué se desmayó

En una entrevista a Square Mile, el actor británico dio más detalles del incidente que tanto revuelo causó.

"No había dormido, no por ningún otro motivo, solo fue el jet lag. Desfase horario. ¡Estaba tan jodidamente emocionado de jugar en la Ryder Cup!", se lamentó la estrella de 'Harry Potter'.

"Me sentí bien inmediatamente después. Pero sí, tu cuerpo va a necesitar un poco más de atención... No soy bueno para nadie a menos que sea bueno conmigo mismo. Y odio decirlo, pero finalmente me estoy dando cuenta de eso", dijo que actor de 34 años sobre prestar más atención a su cuerpo a medida que se van cumpliendo años.

