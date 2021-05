La producción de 'Misión: Imposible 7' no ha sido nada fácil, y después de haber tenido que paralizarse en dos ocasiones debido al coronavirus, había mucho en juego.

Las tensiones eran inevitables y más para su protagonista y productor, Tom Cruise, que se sentía responsable. Así, se acabó haciendo viral un audio filtrado el pasado diciembre en el que Cruise gritaba al equipo aparentemente por no respetar las normas de seguridad necesarias para prevenir el COVID-19, puedes ver todo lo que dijo aquí.

Ahora, la cinta ha podido continuar su difícil rodaje y su estreno está previsto para mayo de 2022, y Tom Cruise se ha sincerado sobre el incidente en un reportaje con Empire Magazine.

"Dije lo que dije", asegura. "Había mucho en juego llegados a ese punto", justifica la estrella.

No obstante Cruise deja también claro al medio que en ese momento no estaba gritando a "todo el equipo", sino que pidió que salieran del set para hablar con un "grupo selecto" de personas.

Como ya dejaba claro el audio, Tom admite que "le pudo la emoción" al pensar en la posibilidad de que volviera a paralizarse la producción y lo que supondrían más retrasos para todos los trabajadores.

"Todas esas emociones se me estaban pasando por la cabeza. Estaba pensando en la gente con la que trabajo, y en mi industria. Y para todos, saber que habíamos empezado a grabar una película así fue un gran alivio", cuenta.

"Y aquí estamos, seguimos grabando", añade en un tono más animado. "¡Estoy disponible para fiestas de Zoom y para fiestas infantiles también!", bromea para quitar peso al asunto.

El comportamiento de Cruise ya abrió debate cuando salió a la luz el audio y dividió mucho a los fans e incluso a otros actores. El propio George Clooney se pronunció al respecto con unas claras palabras que puedes ver aquí.

