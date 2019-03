Tom Cruise en acción desde el set de 'All You Need Is Kill'

'All you Need is Kill' es la adaptación al cine de la novela homónima japonesa de ciencia ficción que fue publicada en el 2004. La historia se desarrolla en un futuro en el que la Tierra ha sido destruida casi en su totalidad por una raza extraterrestre llamada Mimics. En medio de la última ofensiva organizada contra la horda alienígena el teniente coronel Bill Cage, muere de inmediato, pero revive, regresa al principio de ese día y vuelve a morir, repitiendo ese ciclo una y otra vez, de manera que con cada repetición se va haciendo más fuerte y poco a poco va encontrando la forma de enfrentar al aparentemente invencible enemigo.

El rodaje, que se desarrolla integsamente en Reino Unido, está resultando agotador para el actor debido a los 30 kilos que pesa su vestuario y aseguró que necesita horas para recuperarse del cansancio.

"Tom y el resto del reparto tienen que tomarse descansos regulares debido a que las prendas que visten son muy pesadas. En una secuencia, tienen que correr casi un kilómetro con la armadura. Les lleva horas recuperarse".

Entre el elenco se encuentra Emily Blunt 'Eternamente comprometidos', que encarna a la agente de las fuerzas especiales Rita Vrataski, una guerrera que puede ser la clave para evitar la invasión de aliens y su propia muerte, Bill Paxton 'Titanic', Charlotte Riley 'Cumbres borrascosas', Jonas Armstrong 'Book of Blood' y Lee Asquith-Coe 'Cockneys vs Zombies', entre otros.

La agenda cinematográfica de Tom Cruise promete cantidad de proyectos nuevos. Para principios del 2013 le veremos en Jack Reacher, una película dirigida por Christopher McQuarrie. Asimismo también prepara la quinta entrega de 'Misión Imposible' con la Paramount, productora que dio luz verde hace unos meses al próximo proyecto de la saga.

'All You Need Is Kill' es un proyecto que estaba en el aire desde hace dos años pero por fin saldrá a la luz el próximo 14 de marzo de 2013.