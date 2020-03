Tom Cruise se abona a la ciencia ficción con 'Yukikaze'

Tom Cruise acaba de estrenar 'Oblivion', el actor se traslada a un paraje postapocalíptico donde afronta un viaje de redención y descubrimiento en su lucha por salvar a la humanidad.

La cinta se estrenó el fin de semana pasado en más de 50 países, y ya ha recaudado unos 60 millones de dólares. El actor, además, ha concluido el rodaje de otro título de ciencia ficción: 'All You Need Is Kill', de Doug Liman.

El intérprete acaba de firmar un acuerdo para protagonizar 'Yukikaze', según una publicación del 'Deadline', una producción a gran escala basada en una serie de novelas de ciencia ficción escritas por el japonés Chohei Kambayashi.

El estudio Warner Bros ha adquirido los derechos cinematográficos sobre las novelas y se encargará de la financiación y distribución de la cinta. El film será producido por Erwin Stoff y Tom Lassally, que también desarrollaron y produjeron 'All You Need Is Kill'.

'Yukikaze' se desarrolla a comienzos del siglo XXI, unas tres décadas después de que hordas alienígenas invadieran la Tierra a través de una puerta a otra dimensión encontrada en la Antártida. Los humanos, en su resistencia, forman una fuerza especial de combate para erradicar la amenaza extraterrestre en su propio planeta.

La agenda de Cruise vuelve a llenarse de proyectos tras confirmarse que el actor trabaja con Christopher McQuarrie para rodar la quinta entrega de 'Misión Imposible' y en una segunda parte del filme 'Jack Reacher', estrenado la pasada Navidad.

Con todos estos proyectos de ciencia ficción entre las manos, parece que Cruise se ha convencido así mismo que no hay nadie mejor que él para salvar el mundo.