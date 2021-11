Todos los Vengadores iban a morir: El sádico plan original de 'Endgame'

A pesar de la victoria contra Thanos y traer el orden de nuevo al universo, 'Vengadores: Endgame' nos dejó sin algunos de nuestros personajes favoritos. El MCU se quedaba sin Viuda Negra y, por encima del resto, perdíamos a Iron Man. Además, el Capitán América emprendía un nuevo viaje junto a su amada Sharon Carter.

El resto de Vengadores originales siguen estando más vivos que nunca ya que Thor prepara la cuarta entrega del Dios nórdico, Hulk cuenta con planes para una nueva cinta siendo esta 'World War Hulk' y Ojo de Halcón estrenará su nueva serie estas navidades.

Si estas dos pérdidas ya fueron de lo más dolorosas, los fans de Marvel darán gracias a que no se escuchara a la propuesta de Kevin Feige. El presidente de Marvel Studios tenía en mente un final mucho más trágico para Los Vengadores. De hecho, parece que el productor se basó en el final de 'Toy Story 3'.

En un nuevo libro en el que se explica el proceso creativo que hubo detrás del MCU han desvelado que la idea inicial de Feige era matar a Los Vengadores originales: "El picth inicial de Kevin fue 'Toy Story 3', algo así como 'todos van a saltar a un horno juntos', un concepto parecido, explica Joe Russo".

"Los hermanos rechazaron la idea ya que no había forma de que la historia fuese capaz de celebrar a cada uno de ellos. Y eso, para los fans, era un escenario imposible de procesar al salir del cine", terminan contando.

Todos los retrasos de Marvel para la Fase 4

Estamos a las puertas de que llegue 'Eternals' este 5 de noviembre y a esta se unirán 'SpiderMan: Sin camino a casa' y la serie 'Ojo de Halcón' en diciembre. Sin embargo, Marvel ha sufrido un duro revés en su calendario de estrenos.

Los estrenos que tenían previstos a lo largo del próximo año se han retrasado, llegando a eliminar dos proyectos del calendario. 'Doctor Strange and the Multiverse of Madness' se va hasta el 6 de mayo de 2022, 'Thor: Love and Thunder' se retrasa hasta el 8 de julio de 2022 y 'Black Panther: Wakanda Forever' se estrenará el 11 de noviembre.

Además, dos películas muy esperadas han movido sus estrenos de 2022 hasta 2023, siendo 'The Marvels' que llegará el 17 de febrero de 2023 y 'Ant-Man y la Avispa: Quantumania' se ha retrasado hasta el 28 de julio de 2023.

A todo esto hay que sumarle la eliminación de dos proyectos, por ahora sin título, que estaban en la agenda de Marvel y a los cuales no se les ha dado una nueva fecha.

