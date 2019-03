Todos los ganadores de los Premios BAFTA 2012

‘The Artist’, Bafta a la mejor película

La película francesa ‘The Artist’ se impuso como mejor película en la gala de los premios del cine británico Bafta, donde obtuvo en total siete de los 12 galardones a los que optaba.

La cinta muda y en blanco y negro de Michel Hazanavicius se impuso a ‘Los Descendientes’, ‘Drive’, ‘Criadas y Señoras’, 'El Topo' y 'Tenemos que hablar de Kevin' para lograr el galardón más importante de los considerados Oscar del cine británico.

Meryl Streep, Bafta a la mejor actriz por su interpretación de Margaret Thatcher

La estadounidense Meryl Streep cumplió los pronósticos y se adjudicó el premio Bafta a la mejor actriz por su interpretación de la ex primera ministra Margaret Thatcher en la gala del cine británico.

Streep, que sumaba su 14 candidatura a los Bafta, se impuso a la franco argentina Bérénice Bejo (‘The Artist’), Michelle Williams (‘Mi semana con Marilyn’), Tilda Swinton (‘We Need to Talk About Kevin’) y Viola Davis (‘Criadas y Señoras’).

Jean Dujardin, Bafta al mejor actor por ‘The Artist’

El francés Jean Dujardin logró el Bafta al mejor actor en la gala de los premios del cine británico por ‘The Artist’, que le fue entregado por la española Penélope Cruz.

Dujardin competía en esta categoría con conocidos intérpretes como Brad Pitt (‘Moneyball: Rompiendo las reglas’), George Clooney (‘Los Descendientes’), Gary Oldman (‘El Topo’) y Michael Fassbender ('La Vergüenza').

Hazanavicius, Bafta al mejor director por ‘The Artist’

Michel Hazanavicius ganó el Bafta del cine británico al mejor director por la película francesa ‘The Artist’.

Hazanavicius se impuso al realizador estadounidense Martin Scorsese (‘La invención de Hugo’), Nicolas Winding Refn (‘Drive’), Tomas Alfredson (‘El Topo’) y Lynne Ramsay (‘Tenemos que hablar de Kevin’).

Christopher Plummer, Bafta al mejor actor secundario

El veterano intérprete Christopher Plummer obtuvo el premio Bafta del cine británico al mejor actor de reparto por la película ‘Principiantes’ (‘Beginners’).

Plummer se impuso a Jim Broadbent (‘La Dama de Hierro’), Jonah Hill (‘Moneyball: rompiendo las reglas’), Keneth Branagh (‘Mi semana con Marilyn’) y Philip Seymour Hoffman (‘Los Idus de marzo’).

Octavia Spencer, Bafta a mejor actriz secundaria por ‘Criadas y señoras’

La intérprete estadounidense Octavia Spencer ganó el premio Bafta del cine británico por ‘Criadas y señoras’ en la categoría de mejor actriz de reparto.

En esa categoría competían su compañera en ese filme Jessica Chastain, además de la veterana actriz británica Judi Dench por ‘Mi semana con Marilyn’, la joven actriz Carey Mulligan por ‘Drive’ y Melissa McCarthy por ‘La boda de mi mejor amiga’.

El documental "Senna" sobre el piloto brasileño de Fórmula 1 gana dos Bafta

‘Senna’, el filme del director londinense Asif Kapadia sobre el piloto brasileño de Fórmula 1 Ayrton Senna, se llevó el Bafta a la mejor película documental, además del galardón al mejor montaje.

La cinta repasa la trayectoria deportiva del tricampeón del mundo de Fórmula 1, fallecido a los 34 años en un accidente mientras disputaba el Gran Premio de San Marino, haciendo especial hincapié en su rivalidad con el francés Alain Proust y los problemas de seguridad en la época en la Fórmula Uno.

La película, de 104 minutos y realizada a partir de las imágenes de archivo tomadas en la época, algunas de ellas inéditas, también se llevó el galardón al mejor montaje, que fue a parar a manos de Gregers Sall y Chris King.‘Senna’ también optaba al Bafta a mejor película británica, galardón que finalmente se llevó ‘El topo’.

Palmarés Completo:

Premio Especial de la Academia: Martin Scorsese

Mejor Película: 'The Artist'

Mejor Película Británica: 'El topo'

Mejor Actor: Jean Dujardin por 'The Artist'

Mejor Actriz: Meryl Streep por 'La dama de hierro'

Mejor Actor de Reparto: Christopher Plummer por 'Beginners'

Mejor Actriz de Reparto: Octavia Spencer por 'Criadas y señoras'

Mejor Película de habla no inglesa: 'La piel que habito'

Mejor Documental: 'Senna'

Mejor Película de animación: 'Rango'

Mejor Director: Michel Hazanavicius por 'The Artist'

Mejor Guión Original: Michel Hazanavicius por 'The Artist'

Mejor Guión Adaptado: Bridget O'Connor, Peter Straughan por 'El topo'



Premio Oragne al Mejor Actor Joven: Adam Deacon

Mejor Diseño de producción: Dante Ferretti, Francesca LoSchiavo por 'La invención de Hugo'

Mejor Debut: Paddy Considine, Diarmid Scrimshaw por 'Redención'

Mejor Corto de Animación: Grant Orchard, Sue Goffe por 'A Morning Stroll'

Mejor Música Original: Ludovic Bource por 'The Artist'

Mejor Maquillaje y peluquería: Mark J. Coulter, Roy Helland y Maerse Langan por 'La dama de hierro'

Mejor Montaje: Asif Kapadia, James Gay-Rees, Eric Fellner, Tim Bevan, Manish Pandey por 'Senna'

Mejor Sonido: 'La invención de Hugo'

Mejores Efectos Visuales: Tim Burke, John Richardson, Greg Butler, David Vickery por 'Harry Potter y las reliquias de la Muerte, parte II'

Mejor Fotografía: Guillaume Schiffman por 'The Artist'

Mejor Diseño de Vestuario: Mark Bridges por 'The Artist'