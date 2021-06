Es todo músculo: La brutal foto de Sylvester Stallone sacando bíceps a los 75 años

Aunque es normal ver a Sylvester Stallone, el mítico Potro Italiano en 'Rocky', en un estado de forma física envidiable, ya que, a pesar de su edad, continua participando en proyectos como 'Los Mercenarios' o la reciente quinta entrega de Rambo, 'Rambo V: Last Blood', algo que le exigía mantener un físico excelente para poder rodar algunas escenas.

Pero Stallone no siempre ha podido ser la envidia de todos con sus músculos, y es que, durante el verano pasado, se vieron unas fotos algo llamativas del actor. En estas imágenes se podía ver a un Sylvester pasado de peso, algo poco habitual en él.

Parece que Stallone quiere dejar atrás esas instantáneas y mantener la forma a sus casi 75 años. Y es que el actor ha querido mostrar los resultados del entrenamiento que está realizando desde hace tiempo, y la verdad es que los frutos de su ejercicio no podrían ser mejores.

A la foto, la acompaña este mensaje motivacional: "He ido al maldito gimnasio hoy, cuando en realidad no quería. Pero, hacer las cosas cuando no quieres, esa es la clave del éxito. Además, tengo que ponerme en forma para hacer acción como en los viejos tiempos".

'Samaritan' la nueva película de superhéroes en la que sale Sylvester Stallone

Desde la última entrega de Rambo en 2019, Stallone parece que está con ganas de marcha, y más con 'Samaritan', la nueva película de superhéroes en la que el actor hace de Stanley Kominski. Su personaje es el héroe más admirado del mundo, pero desapareció en una batalla épica, o eso parecía. Así vuelve Stallone a la gran pantalla, haciendo de superhéroe por primera vez.

