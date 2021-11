¿Todo falso? Los cuerpos de dos personajes de 'Eternals' eran completamente CGI

Mucho antes de que 'Eternals' llegara a los cines, los ejecutivos de Marvel Studios ya habían dicho que este proyecto significaría uno de los riesgos más caros que el estudio había asumido hasta la fecha. Con Chloé Zhao de directora, la producción optó por renunciar al uso tradicional del estudio de escenarios y pantallas verdes para rodar la mayor parte de la película en varios lugares del mundo. Para quien no haya visto 'Eternals' todavía, os recomendamos que no sigáis leyendo porque habrá ciertos detalles importantes que podrían resultar en SPOILER .

Es evidente que se han esforzado muchísimo durante la producción de la cinta para convertirla en una de las mejores de Marvel. También han aprovechado la tecnología más puntera para perfeccionar la película y darle el toque más realista posible.

Aunque la gran mayoría de los personajes llevan trajes reales, hubo dos que aparecieron a lo largo de la película que tuvieron que tener sus trajes generados por ordenador porque los diseños cambiaron después de terminar el rodaje. El supervisor de los efectos visuales de 'Eternals', Matt Aitken de Weta Digital, ha revelado en una entrevista con Comicbook que tanto el traje de Thena (Angelina Jolie) como el de Eros (Harry Styles) fueron generados con CGI:

"Cuando Thena lleva su traje de superhéroe, siempre está completamente generado por ordenador. Es un diseño de ordenador del cuello para abajo, porque el diseño del traje cambió en la postproducción. Para que la interpretación de su cuerpo tenga ese aspecto icónico, contrataron a Angelina Jolie. Y además es que tiene una forma de moverse casi como la de una bailarina", explica.

Matt continúa explicando cómo ha hecho para conseguir obtener el mejor resultado con esta tecnología: "Me aseguré de que el componente digital de la actuación fuera respetado, es lo que estaba tratando de hacer con la captura de su rostro para conseguir esa autenticidad, de modo que pudiéramos hacer un plano medio como un doble digital y que no resultara chocante para nadie".

"No les va a sacar de sus casillas. Sólo van a pensar, 'Oh, este es otro ritmo de lucha de Thena'. Es una ayuda fantástica para que los cineastas puedan ser creativos y seguir perfeccionando la historia que quieren contar. Sigue siendo muy difícil, así que creo que hay que mejorar en ese aspecto para que no sea siempre un reto tan grande. Es decir, hemos tenido cierto éxito en ello, pero sí, creo que seguiremos puliendo y refinando todo ese flujo de trabajo', añade.

Aitken también ha confirmado que el traje de Eros (Harry Styles) se cambió en la escena de mitad de los créditos porque el aspecto icónico de Starfox se eligió una vez que se dejaron de hacer las fotos principales: "Obviamente, teníamos dobles digitales de todos ellos, pero el único otro que cambió por completo fue Eros, también conocido como Starfox, y Pip el Troll. El traje de Eros fue otro rediseño", concluye.

