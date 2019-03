Todo el cine del año, en poco más de seis minutos

DESDE 'EL ÁRBOL DE LA VIDA A 'HARRY POTTER' EN UN VÍDEO

En época de rankings de lo mejor de año, ya tenemos el vídeo cortesía de 'The Cinescape'. Como ya hiciera el pasado año, Matt Shapiro ya tiene listo su vídeo con lo más destacado de los últimos 365 días de cine. En las imágenes adivinamos la maravillosa factura visual de 'El árbol de la vida' o la magia de Harry Potter. Como no podía ser de otra manera, el vídeo arranca con el blanco y negro de 'The Artist'. A disfrutar.