A sus 52 años Jennifer Aniston es una de las actrices más experimentadas de la industria y ha pasado por todo tipo de fases en su carrera, así como en su vida personal. Aun así siempre ha conseguido mantenerse al margen todo lo posible de los revuelos mediáticos que la han tenido como foco y los rumores que la han perseguido durante años.

Su mediático divorcio de Brad Pitt y los "equipos" que se formaron con ella y Angelina Jolie, los múltiples rumores sobre sus supuestos embarazos o adopciones y su separación de Justin Theroux han sido la comidilla de Hollywood, pero Aniston se las ha apañado para evitar todo este tipo de revuelo.

Ahora, con la sabiduría que parece haber adquirido, Jennifer se sincera en The Hollywood Reporter sobre todo lo que se ha dicho de ella en su carrera y habla del doble rasero de la industria y de la sociedad en general.

"Los hombres pueden casarse tantas veces como quieran, pueden casarse con mujeres más jóvenes en sus 20 o 30. A las mujeres no se les permite eso", declara.

En cuanto al escrutinio mediático y si cree que el clima está cambiando con casos como el de Britney Spears, replica:

"No lo sé, porque creo que la gente sigue haciéndolo hoy. Lo que los tabloides y los medios le hicieron a las vidas personales de la gente entonces, ahora lo hace la gente normal. Aunque no he leído un tabloide en mucho tiempo. ¿Todavía voy a tener gemelos? ¿Voy a ser una madre milagro con 52?", se burla riendo de los rumores.

"Ahora tenemos las redes sociales. Y es casi como si los medios hubieran pasado la espada a cualquier random sentado en un ordenador siendo un troll o como quieran llamarlos y hacer bullying a la gente con comentarios. Así que es como que ha cambiado de manos de alguna manera. Y no sé por qué todavía hay un ramalazo tan cruel en la sociedad. A menudo me pregunto qué ganan", cuenta.

"Y escucha, ¿es un poco molesto tener que lidiar públicamente con momentos oscuros de mierda frente al mundo? Sí, es inconveniente, pero todo es relativo. Yo tuve que tomar una decisión: O me rindo a comer bombones y vivir bajo el edredón o salgo y encuentro una salida creativa con la que prosperar, y eso es lo que hice", asegura.

Sobre sentirse juzgada o no validada como mujer por seguir soltera o no haber tenido hijos, Aniston lo tiene claro: "Solía tomármelo muy personal, los rumores de embarazo y todo el rollo 'oh ha elegido su carrera por encima de los hijos'. Pero es que es en plan, no tienes ni idea de lo que está pasando conmigo personalmente, médicamente, por qué no puedo... ¿Puedo tener hijos? No saben nada, y fue muy doloroso y horrible", reconoce.

