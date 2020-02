Desde que 'Titanic' llegó a la gran pantalla, con la emotiva historia de amor entre Jack y Rose, muchos han sido los que han criticado el final de la película, en la que el protagonista, interpretado por Leonardo DiCaprio, decidía no subir a la mítica puerta con Kate Winslet y así salvarse del su 'frío' destino.

Ahora, 20 años después, el canal National Geographic, ha emitido un documental celebrando la ocasión, 'Titanic: 20 years later with James Cameron. No obstante, ha sido en una entrevista para Vanity Fair donde el director ha revelado los motivos de su decisión, cerrando así cualquier posible debate al respecto.

"Es muy sencillo: Porque lo pone en la página 147 del guion", aunque esto puede no ser suficiente, los guiones no son piezas inquebrantables que hay que respetar al pie de la letra. "Obviamente es una decisión artística. La tabla era suficientemente grande para aguantar a ella pero no a él". Pero no parece que disfrute demasiado comentándolo, ya que siente que "es algo bastante estúpido seguir discutiendo lo mismo 20 años después".

Sin duda, el hecho de que esto siga a la orden del día demuestra que fue la decisión correcta. Algo que el director tiene bastante claro: "La película fue efectiva con el final de Jack. A la audiencia le duele ver morir a Jack", pero la reacción de la audiencia no puede ser lo único que mueva "las decisiones artísticas" en el cine. Por lo que concluye explicando que "la película trata de la muerte y la separación, Jack tenía que morir".

Parece que a Cameron no le gusta que cuestionen su manera de terminar la película. Estemos de acuerdo o no con la explicación del director, ahora por lo menos sabemos por qué decidió que no sobrevivieran los dos protagonistas de 'Titanic'. Sin lugar a dudas, Cameron tenía muy claro que Jack tenía que morir.