El actor de 25 años y estrella de la película 'Call Me By Your Name', Timothée Chalamet, llevaba varios meses desaparecido en las redes sociales. Su ultima publicación en Instagram fue el pasado mes de febrero mientras que en Twitter no se había pronunciado desde septiembre.

Ahora ha regresado al mundo con fotos del muñeco de su personaje Paul Atreides en 'Dune' donde lo podemos ver en diferentes estancias de la casa. Junto a las fotografías acompaña un pequeño texto que dice en qué se ha estado entreteniendo. "He estado jugando conmigo mismo todo el día", publicaba.

En la primera foto aparecía la figura de acción apoyada en su sofá, mientras Chalamet se preparaba para ver la serie documental de Netflix 'Escena del Crimen: Desaparición en el Hotel Cecil'. También colocaba a su miniatura en el cojín del sofá con la mano del juguete puesta justo encima del mando de la televisión.

En otra de las imágenes, Timothée mostraba a la figura de acción levantando uno de sus brazos triunfalmente. Por último, podemos ver al "mini" Timothee apoyado sobre una guitarra acústica, mientras sostiene una púa de guitarra Gibson.

La publicación llamó tanto la atención de los fans que comenzaron como locos a dar me gusta y comentarle. Pero no solo los fans, también rostros conocidos y algunas amigas del actor quisieron sumarse a su bienvenida.

La actriz Lili Reinhart parecía nombrar a su compañero de juegos escribiendo "Timmy", y algo parecido ocurría con Kiernan Shipka, que añade "Hola Timmy".

Nueva fecha de estreno de 'Dune'

En un principio 'Dune', la nueva película de ciencia-ficción con un reparto estelar incluido Timothée Chalamet, estaba programada para llegar a los cines en diciembre de 2020, justo antes de las vacaciones de Navidad, aunque se retrasó debido a la pandemia de COVID.

Ahora Warner Bros. lanzará la película el próximo 1 de octubre. Además de 'Dune', Chalamet también va a aparecer en la gran pantalla en la nueva comedia de Wes Anderson, 'The French Dispatch', que por el momento no tiene fecha de estreno.

