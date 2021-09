Timothée Chalamet compara 'Dune' con 'Harry Potter' y confiesa por qué le 'destrozaba los nervios'

La nueva adaptación de 'Dune', el famoso best-seller de Frank Herbert, a manos de Denis Villeneuve es uno de los proyectos que más expectación han levantado entre los fans en los últimos tiempos.

Mientras que su estreno se ha visto afectado por la pandemia y el hype no ha hecho más que aumentar, la fecha de estreno está por fin cerca, el 17 de septiembre.

Ahora, uno de sus jóvenes protagonistas, Timothée Chalamet, se ha sincerado con Deadline sobre la presión que ha sentido con el proyecto y su astuta comparación con la saga 'Harry Potter'.

"Me confirmaron para el papel, y desde que hicieron el anuncio me destrozaba los nervios, porque como he dicho en otras ocasiones, los fans del libro, los fans de la versión de David Lynch, el juego, y todo, tienen mucho amor y sentimientos fuertes por ello. Y gran parte de nuestra cultura popular y películas y libros han derivado desde 'Dune', y toda la filosofía del libro", confiesa.

Timothée Chalamet en 'Dune' | Warner Bros.

De 'Dune' a 'Harry Potter'

Según Timothée Chalamet, le ha "dejado en shock conocer cuánta gente tiene una conexión de otro nivel con el libro. Yo lo comparo con cómo nuestra generación creció con 'Harry Potter', y entonces tiene sentido para mí. Pero es guay ver que con 'Dune' además, cuando realmente te sientas y lo lees... No es tan 'duro de leer' entre comillas ni nada, pero no se ha hecho para un consumo fácil, se podría decir".

Lo cierto es que, aunque a priori son franquicias que no podrían ser más distintas en tono y temática, desde el punto de vista del fenómeno el actor de 'Call me by your name' tiene una visión muy acertada.

