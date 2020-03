Tim Burton tuvo que hacer un cameo en 'El hogar de Miss Peregrine' contra su voluntad

Si eres fan de Tim Burton y aún no has visto su última obra, 'El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares', probablemente te sorprendas (si estás atento) al verlo aparecer unos segundos en pantalla.

El cameo, a parte de no ser común en las cintas del director, ha sido bastante peculiar, ya que Burton ha confesado que no lo hizo porque quisiera, sino porque no tuvo más remedio.

El cineasta aparece durante un momento en la gran escena de acción final de la película, y cuando Cinema Blend le preguntó respecto a su cameo, Burton confesó:

"La verdad es que fue por necesidad. Ocurrió prácticamente al final [del rodaje]. No teníamos dinero ni equipo, y no teníamos permisos para rodar. Así que unos cuantos nos colamos, incluso nos echaron del muelle un par de veces. Así que realmente no fue por vanidad, fue más por necesidad".

Por tanto, el cameo de Tim Burton en su película fue más por las difíciles condiciones del rodaje que por otra cosa. Al ser preguntado acerca de por qué no le hemos visto en otros de sus proyectos, el director lo tiene claro: "No me gusta verme a mí mismo".