Tim Allen, condenado por comparar Hollywood con la Alemania nazi

El Centro de Anna Frank para el Respeto Mutuo ha condenado las declaraciones de Tim Allen el pasado jueves en el programa de Jimmy Kimmel. La asociación considera "profundamente ofensivo que trivialice el horror impuesto por los nazis a los judíos" y piden al actor que se retracte.

Estas son las palabras de Tim Allen que han provocado la polémica. Esta fue su respuesta cuando Jimmy Kimmel le preguntó por qué había ido a la toma de posesión de Donald Trump: "Sí, fui a la investidura. Aquí debemos ser muy cuidadosos. Te pegan si no crees en lo que cree todo el mundo. Esto es como la Alemania de los años treinta. No sé qué ha pasado, pero de pronto ves que no eres parte de ese grupo. La gente llega y dice ‘sabes que lo que nosotros pensamos es lo correcto, ¿no?’, y yo respondí: ‘Bueno, puede ser que yo no lo crea", respondió Allen demostrando claramente su postura.

Pero no es la primera vez que el actor de la mítica serie 'Un chapuzas en casa' ha hablado sobre el tema, y hace unos meses declaraba:

"Lo que me parece más hipócrita de Hollywood es que dicen que no les gusta Trump porque es un intimidador. Pero si alguno de ellos tiene la más mínima sospecha de que tú apoyas a Trump, entonces te intimidan", explicó el actor.

Esta es la publicación de la asociación que ha condenado sus declaraciones: