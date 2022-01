El tierno baile de Will Smith con su madre el día de su 85 cumpleaños

Will Smith tiene motivos para estar de celebración durante estos días. El actor de 53 años ha despertado el interés de la crítica gracias a su papel en 'El método Williams' ('King Richard'), lo que le ha valido para estar en las quinielas de mejor actor en los próximos premios Oscar o, incluso, a ganar el Globo de Oro al mejor actor de drama.

Pero esta alegría no solo se queda en el apartado profesional. El popular intérprete también ha trasladado la celebración a lo personal con el cumpleaños de su madre, Caroline Bright.

La estrella de 'El prínicpe de Bel-Air' es muy seguido en redes sociales siendo objeto de análisis cualquier revelación que hace la familia Smith sobre sus vidas. No obstante, su última publicación subida a Instagram ha sido conmovedora.

El actor y su madre han bailado juntos a ritmo de "I Wanna Dance With Somebody", de la fabulosa Whitney Houston, mientras celebraban el 85 cumpleaños de esta. En las imágenes aparece la madre mostrando un gran sentido del ritmo a pesar de su avanzada edad y se les ve muy felices cantando los coros de la canción. "Bailemos hasta llegar a los 100", escribió junto al post.

Caroline Bright siempre ha sido una figura muy importante en la vida de Will Smith. Tal y como compartió en sus memorias, el actor reveló que incluso pensó en matar a su padre para defender a su madre de la violencia machista que sufrió. "Cuando era niño, siempre me dije a mí mismo que algún día vengaría a mi madre. Me detuve en lo alto de las escaleras. Podría haberle empujado hacia abajo y haberme salido con la mía fácilmente", publicó el actor.

También en sus memorias, Will Smith reveló una anécdota mucho más amena, cuando su madre le pilló manteniendo relaciones sexuales con su novia de la adolescencia. La estrella se rio del momento mientras celebraba el año pasado el Día de la Madre. "¡Feliz Día de la Madre, Mami! Y Feliz Día de la Madre a todas las Madres del mundo. Oh... y mamá, lamento ese momento en que estaba en el último año de secundaria y me pillaste en la cocina con mi novia. Pero, en realidad, deberías haber estado durmiendo", bromeó.

Seguro que te interesa:

Will Smith pidió prestados 10.000 dólares a un traficante de drogas tras quedarse arruinado