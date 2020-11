¿Tiene novia Capitán América? La especial 'cita' de Chris Evans con esta famosa

Chris Evans es uno de los actores más deseados de Hollywood pero hace bastante tiempo que al intérprete de Marvel no se le conoce una relación estable.

Hace unos meses el actor de Capitán América fue pillado en actitud muy cariñosa junto a la actriz Lily James en Londres. Tras este primer encuentro, que acabó con la protagonista de 'Cenicienta' en el hotel de Evans, aparecieron otras imágenes de los dos días después disfrutando de un día en el parque.

Pero parece ser que la relación no fue a más ya que hace unas semanas salía a la luz las imágenes de James junto a Dominic West en Roma, protagonizando una de los granes escándalos del momento ya que el actor está casado desde hace 10 años con la madre de cuatro de sus cinco hijos.

Ahora, tras este fallido acercamiento con Lily, muchos son los que han pensado que Chris podría haber encontrado de nuevo el amor. Ha sido a raíz de unas imágenes del intérprete disfrutando de una 'cita' muy especial.

La cuestión es que la gimnasta artística Aly Raisman ha publicado un vídeo donde se ve a su perro, Milo, y el perro de Evans, Dodger, juntos. Lo que se entiende como que el actor y la deportista quedaron para pasar un rato perruno muy divertido: "Dodger & Mylo cita de juegos", escribe junto a la publicación.

Para después subir otro vídeo, que puedes ver en el vídeo de arriba de la noticia, donde aparece Chris Evans con su perro en brazos bajo el título: "Mejores amigos".

Aly es una conocida deportista estadounidense que fue capitana del equipo olímpico estadounidense en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río 2016. La joven de 26 años comparte el amor por los perros al igual que Evans y, hace solo unas semanas, adoptó a su pequeño cachorro: "Conoce a Mylo. Rescaté a Mylo ayer del refugio Heart of RI. Nació el 16 de julio de 2020. Estoy muy emocionada de ser su mamá. Lloré algunas veces porque me siento muy afortunada. Actualmente está tomando una siesta en mi pecho. No puedo esperar para conocerlo", escribía en su cuenta de Twiiter.

Seguro que te interesa:

Saltaban chispas entre Capitán América y Viuda Negra: La verdad detrás de la química entre Scarlett Johansson y Chris Evans en Marvel