'Frozen' vuelve con más fuerza que nunca y con los personajes que enamoraron al público: Anna, Elsa, Kristoff, Olaf, Sven... aunque también conoceremos a algunos nuevos.

Con lo que hemos podido ver en los tráilers los fans ya esperan que la secuela sea más adulta que la original y que sus protagonistas se enfrentarán a peligros, magia, y al propio pasado.

La moda de las escenas detrás de los créditos en el cine no para de extenderse gracias al Universo Marvel, y tratándose de una película de Disney los fans se preguntan si deben esperar también en la película animada (además de para escuchar el tema 'Mucho más allá' que interpreta David Bisbal). Si no quieres saber nada, no sigas leyendo, pero si quieres algún detalle, te lo revelamos.

Efectivamente, 'Frozen 2' sí tiene una escena post-créditos, y solo podemos decirte que el protagonista de la misma es el querido Olaf. Si quieres verla, tendrás que esperar al final de la película.

· · ·

Seguro que te interesa

Disney lanza el tráiler más revelador de 'Frozen 2': "El reino ya no es seguro"