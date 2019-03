Tiembla de miedo con el tráiler de 'XX', la antología de terror dirigida por cuatro mujeres

Las películas de terror son un género en el que las mujeres no han tenido un protagonismo destacado en lo que se trata de la dirección. Pero parece que esta tendencia puede cambiar con el estreno de 'XX', una antología dirigida por cuatro mujeres que promete dar más protagonismo al género femenino en el cine de horror.

'XX' es una película compuesta por cuatro cortometrajes independientes entre sí pero todos ellos igual de terroríficos. Cada una de las cuatro directoras se ocupará de una de las partes, y aunque sabemos los nombres de los cortos aún no se ha revelado su argumento.

Annie Clark (mejor conocida como la cantante St. Vincent) debutará en el mundo del cine en esta antología, escribiendo y dirigiendo el corto 'The Birthday Party'. Roxanne Benjamin se encarga de la dirección de 'Don't Fall', mientras que Jovanka Vuckovic dirigirá 'The Box'. 'Her only living son', de Karyn Kusama, es el cortometraje de 'XX' que más llama la atención, pues Kusama ganó el galardón a la mejor película del Festival de Sitges 2015 por su terrorífica obra 'La invitación'.

La antología de estas cuatro mujeres se estrenará en varias salas estadounidenses el próximo 17 de febrero. También se podrá ver desde ese mismo día en plataformas de internet como iTunes, Amazon o Youtube. Mientras esperamos durante un mes a su estreno, puedes ver el terrorífico tráiler de 'XX', si te atreves, claro...