En 1993 se estrenaba 'Jurassic Park' una de las películas más importantes de los años 90 y que fue el principio de un saga que continúa en la actualidad.

Steven Spielberg volvió a 'traumatizar' a toda una generación al rescatar a los extinguidos dinosaurios en su forma más terrorífica. Ya antes lo había hecho en 1975 con 'Tiburón' provocando que durante años nadie pudiese bañarse tranquilo en el mar sin pensar en el escualo de la película que lo puso en el mapa.

Ahora, el guionista de Jurassic Park, David Koepp, ha concedido una entrevista a 'CinemaBlend' donde ha confesado que eliminó del rodaje una escena acuática del T-Rex con los niños del film debido a su experiencia en 'Tiburón'.

"Cuando llegué allí me estaba enseñando un montón de storyboards que había hecho, y algunos fueron exactamente iguales que lo que vimos en las películas. Hubo una secuencia en el río, con el T-Rex y los niños. Pero lo pasó por alto y dijo: 'Oh, no vamos a hacer esto'. Se cortó muy pronto. Había muchas escenas que iban a ser desafiantes y difíciles y aún no se había descubierto la tecnología en esa película. La idea de añadir agua a eso hizo que Tiburón... ya fuera bastante difícil", explica.

