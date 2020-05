Parece claro que ‘Guardianes de la Galaxia Vol. 3’ será la última vez que veamos al equipo original luchando unido en el MCU. Pero al igual que está previsto que Marvel deje 'descansar' a los héroes originales no dudamos en que le buscarán sustitutos.

Según asegura ahora We got this covered, Jane Foster, el personaje interpretado por Natalie Portman en el MCU, se unirá a estos nuevos Guardianes, al estilo que hizo Thor (Chris Hemsworth) en 'Vengadores: Endgame' y al que seguiremos viendo en 'Guardianes de la Galaxia Vol. 3'. Tras 'Thor: El mundo oscuro' parecía que era complicado que este personaje volviera a tomar parte en el Universo Marvel, pero ahora que la actriz ha decidido volver, sin duda la tendrán en cuenta para diversos proyectos.

Así, la Diosa del Trueno parece que tendrá mucha relevancia en el MCU tras volver a él en 'Thor: Love and Thunder'. Las mismas fuentes aseguran que entre estos nuevos Guardianes estará Adam Warlock y Beta Ray Bill, entre otros.

