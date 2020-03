'Thor: Ragnarok': Una parte del cuerpo de Chris Hemsworth que aparece en el tráiler está incendiando las redes sociales

Esta semana salió el esperadísimo adelanto de 'Thor: Ragnarok' batiendo todos los récords de Disney y Marvel al ser el tráiler más visto en sus primeras 24 horas. Sin embargo las redes sociales han preferido focalizar la noticia en la axila de Chris Hemsworth.

Además de que el actor perdiera su característica melena rubia en esta nueva entrega, ha llamado la atención que su axila apareciera completamente depilada. Esto ha hecho que las redes sociales ardan preguntándose cómo es que el todopoderoso Dios del Trueno tiene tiempo para depilarse los sobacos. Vaya cosas...

FANS ANGRY OVER THOR'S LACK OF ARMPIT HAIR? He's a warrior, he doesn't have time for or care about grooming. Reinforcing oppressive norms. pic.twitter.com/gvFc2pTP8p