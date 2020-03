'Thor: Ragnarok': Natalie Portman confirma que no volverá al Universo Marvel

El Universo Marvel tiene más personajes de los que podemos contar con los dedos de las manos y se va expandiendo infinitamente. Desde que se estrenó 'Iron Man' hace ocho años, la película que abrió la primera de las fases de Marvel que estamos viviendo, diferentes estrellas han ido y venido por las películas de cada uno de los superhéroes.

Esto ha conseguido que llevemos bastante sin ver a algunos de los personajes con los que nos familiarizamos en las primera películas de Marvel. Entre ellos son Pepper Potts ('Iron Man') y Jane Foster ('Thor') los más olvidados.

Aunque las referencias a Potts (personaje interpretado por Gwyneth Paltrow) siguen vigentes en las películas y se espera su vuelta a la pantalla en algún momento, Foster (interpretada por Natalie Portman) ha caído en el olvido y sus fans perdieron aún más la esperanza con el fichaje de Tessa Thompson como Valquiria en la próxima entrega de 'Thor'.

En una entrevista reciente a Portman en The Wall Street Journal, le preguntaron si iba a volver a participar en alguna de las películas de Marvel, y su respuesta fue la siguiente: "Por lo que yo sé, he terminado con ello. No sé, a lo mejor un día me llaman para grabar 'Los Vengadores 7' o algo así, no tengo ni idea. Pero en lo que a mi respecta, he terminado".

Estas declaraciones han pillado a algunos fans por sorpresa, ya que el personaje de Jane ha sido un pilar en las dos primeras películas de 'Thor', y con la tercera en pleno rodaje, no se conoce el futuro de su personaje.