'Thor: Love and Thunder' revolverá el universo de Thor y exprimirá todas las posibilidades que los comics han generado, la mitología nórdica también será explorada y los fans están emocionados por volver a ver a Natalie Portman como Jane Foster. La actriz no volverá únicamente como una expareja del Thor, interpretado por Chris Hemsworth, si no que será digna de levantar el martillo, y podremos ver a la versión del superhéroe femenina.

Muchos seguidores están entusiasmados con la película y todas estas nuevas revelaciones. Unido, a todo esto, es muy favorable el regreso de Taika Waititi como director ya que 'Thor: Ragnarok' es una de las películas mejor valoradas del UCM. Tras todas estas informaciones el fandom está más enloquecido que nunca y expectante por ver los primeros resultados de este proyecto.

Peor, antes de todo esto, ya hemos podido ver una primera imagen, a modo de cartel de la película, creado por el usuario de Instagram finalgirl.edits. El anuncio de 'Thor: Love and Thunder' ha inspirado a la artista para caracterizar a Natalie Portman con la característica armadura asgardiana. Además de poder ver a Tessa Thompson y a Chris Hemsworth con los mismas trajes que mostraban en 'Vengadores: Endgame'.

Valquiria se convertirá en la primera superheroína bisexual de Marvel, y sabemos que una de sus prioridades será encontrar a una reina digna para los asgardianos que gobierne a su lado. Muchos fans ya tienen sus teorías de que podría compartir trono con Natalie Portman, o con Capitana Marvel, ya que esta unión ya se rumoreó bastante en redes sociales, hasta las propias intérpretes bromeaban sobre ello en redes sociales.

····

Seguro que te interesa

Todos los detalles sobre 'Thor: Love and Thunder', la película de Chris Hemsworth que lo cambiará todo