'Thor: Love and Thunder' dejó a todo el mundo impactado al anunciar que la verdadera portadora del martillo esta vez sería Jane Foster, es decir Natalie Portman.

Aunque no se sabe mucho más sobre la cinta, y los rumores sobre la aparición de los Guardianes no cesan, hay un regreso que su director Taika Waititi no ha tenido problemas en revelar.

"Mi personaje estará de vuelta, Korg", afirmó en el programa de Jimmy Kimmel provocando los vítores y aplausos del público. Y con la voz del personaje, el cineasta respondió "gracias, muchas gracias por esa reacción".

El personaje de piedra debutó en 'Thor: Ragnarok' y su particular humor se ganó el corazón del público. En 'Vengadores: Endgame' fue el compañero perfecto para el Thor deprimido de Chris Hemsworth, así que los fans ya esperan sus ganas su nueva aparición.

