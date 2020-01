Theo James también se desentiende del final de 'Divergente': "Es una vergüenza que no podamos acabar la historia"

Parece que la cuarta y última parte de 'La serie Divergente' está más en la cuerda floja que nunca. Recuerda que Lionsgate decidió partir la última parte de la saga distópica en dos, 'Leal' y 'Ascendente'. No obstante, los malos resultados en taquilla de 'Leal' hicieron que la productora trasladase los proyectos para la cuarta y última película a la televisión, en formato de TV movie.

Esta decisión no ha gustado a Theo James, uno de los actores protagonistas de la saga. "No me apunté al proyecto para estar en una serie de televisión", ha señalado el actor que interpretó a Cuatro en una entrevista con Toofab. Es más, James también ha destacado que es muy probable que sus compañeros de reparto tampoco participen en la versión televisiva de 'Divergente'. "Es una vergüenza que no podamos acabar la historia", destaca.

Theo James no es el único actor involucrado en las películas de 'Divergente' que ha rechazado su papel para la supuesta cuarta parte. Hace unos tres meses, Shailene Woodley causó un impactante revuelo al decir que "no estaba interesada en hacer una serie de televisión". No obstante, la actriz que encarna a Tris en 'Divergente' matizó sus palabras diciendo que volvería a la saga si la cuarta parte "se tratase de una película".

Malas noticias para quienes esperaban el fin cinematográfico de 'Divergente', pues Tris y Cuatro no solo forman el dúo protagonista de las películas, sino también la relación romántica en la que se sustenta la trama. Si los actores deciden no volver para participar en una versión televisiva, ¿quién hará sus papeles?