'The Vanished' inaugurará la 11ª edición del Festival de Cine Coreano en Madrid

El Palacio de la Prensa de Madrid ha sido el escenario elegido para acoger la 11ª edición del Festival de Cine Coreano, que arranca el próximo 30 de agosto y que se mantendrá en cartel hasta el 2 de septiembre; un Festival organizado por el Centro Cultural Coreano, en colaboración con la Filmoteca Española y la Korean Film Council (KOFIC).

La inauguración del Festival tendrá lugar el 30 de agosto a las 20:00 horas con 'The Vanished' y contará con la presencia del Embajador de la República de Corea, el Excmo.Sr. Hong-Jo Chun junto a otros diplomáticos entre otras instituciones.

'The Vanished', el film inaugural, dirigido por el director Lee Chang-hee, ganador como mejor cortometraje de acción y thriller de la 10ª edición de Mise-en-scene Short Film Festival en Seúl, fue la película más taquillera de Corea con su estreno a principios del 2018. Lee se ha afianzado como narrador de historias especializado en thrillers en el cine coreano. El film comienza con la desaparición de un cadáver de quien fue presidenta de un conglomerado. Su cuerpo se encontraba en la morgue, desapareció sin dejar rastro. El detective Joong-sik se propone hallar tanto al responsable como el motivo por el que robó el cuerpo.

'The Vanished' es el remake de 'El Cuerpo' de Oriol Paulo, fue también la película inaugural en el Festival de Sitges 2012 y galardonado con el Premio a la Mejor Dirección Novel en la 27 edición de los Premios Goya, siguiendo con la tradición que mantiene el certamen de dar el pistoletazo de salida con un film español.

Este año, el festival se divide en tres secciones: Thrillers, Éxitos de Taquilla y Las dos Coreas, y contará con un total de 6 largometrajes: 'The Vanished' (2018), 'Hide and Seek' (2013), 'Asesinos' (2015), 'Tren a Busan' (2016), 'Lazos de guerra' (2004) y 'On the Pitch'(2010).

Asesinos | Centro Cultural Coreano

'Asesinos' de Choi Dong-hun y 'Tren a Busan' de Yeon Sang-ho se presentan en la sección de éxitos de taquilla en la que cabe destacar la escalada monumental desde el año 2.000 de una nueva ola de cineastas surcoreanos que se han ido formando y han llegado a festivales internacionales.

Además, y como colofón del festival en esta nueva edición y con motivo del camino hacia la paz y el restablecimiento de relaciones de las dos Coreas vivido recientemente, el festival ha querido mostrar dos películas que entrelazan historia, drama y comedia: 'Lazos de Guerra' de Kang Je-gyu y 'On the Pitch' de Kye Yoon-sik.

Las entradas ya están disponibles a un precio de 4 euros, con posibilidad de conseguir un bono de 3 entradas a un precio de 10 euros, en la taquilla del cine, las páginas on line habituales de venta de entradas y a través de la web