'The Turning': Spielberg ficha a Finn Wolfhard de 'Stranger Things' para su nueva película de terror

Steven Spielberg ha contratado a Finn Wolfhard, Mike en la serie 'Stranger Things' y al que también vimos en 'It', para su nuevo proyecto, 'The Turning', una película de terror.

El prolífico director acaba de estrenar con gran éxito entre la crítica 'Los archivos del Pentágono' y en marzo llegará a los cines su próxima película, 'Ready Player One', y según el portal Independet.ie ya ha comenzado a rodar en Wicklow, al sur de Dublín, 'The Turning'.

Aunque no se han revelado demasiados detalles sobre el filme, parece que sería una adaptación de 'The Turn of the Screw', de 1961. Spielberg estaría haciendo también las veces de productor y habría hecho firmar una cláusula de confidencialidad al equipo para evitar filtraciones.