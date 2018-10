'The Prodigy', la película de terror que han tenido que volver a montar porque daba demasiado miedo

'The Prodigy', la cinta de terror protagonizada por Taylor Schilling, la protagonista de 'Orange is the New Black', era tan aterradora que han tenido que reeditarla y montarla de nuevo,

En la película Taylor Schilling interpreta a Sarah, la madre de Miles (Jackson Robert Scott), un niño que comienza a mostrar un comportamiento muy perturbador que parece indicar que está poseído.

Según su director Nicholas McCarthy, en las proyecciones previas al estreno los espectadores no podían dejar de gritar. "La primera vez que proyectamos la película hay una parte en la que la gente gritaba tan fuerte que tuvimos que volver a la sala de montaje y reeditar la escena, porque a la gente le costaba recuperarse de lo que acababa de ver y se perdía el diálogo de la siguiente escena", ha explicado a Entertainment Weekly.

Desgraciadamente tendremos que esperar hasta el próximo año para disfrutar de 'The Prodigy', cuya fecha de estreno en EEUU está fijada para el 8 de febrero de 2019.